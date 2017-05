Este campeonato, Rui Vitória já utilizou 28 jogadores, incluindo aqueles que deixaram o plantel em janeiro – Gonçalo Guedes, Celis e Danilo Barbosa. Ou seja, se Rui Vitória concretizar o plano que tem em mente, lançando Paulo Lopes, Kalaica, Pedro Pereira e Hermes, a lista de vencedores ascenderá aos 32. E assim será superado o recorde (31), alcançado duas vezes, em 2013/14 e 2015/16. Há três anos, e depois de garantido o título na Luz, diante do Olhanense, Jorge Jesus aproveitou o encontro com o FC Porto, no Dragão, para colocar em campo João Cancelo, Steven Vitória, Lindelöf e Bernardo Silva. Nessa altura, as águias já estavam de olho nas finais da Taça CTT, Taça de Portugal e Liga Europa. O ano passado, o campeonato foi decidido na última jornada, mas mesmo assim Rui Vitória premiou Paulo Lopes, que rendeu Ederson a nove minutos do final do desafio.