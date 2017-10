Lito Vidigal estreou-se no banco do Aves com uma derrota frente ao Benfica, mas o técnico prometeu "muito trabalho" para dar a volta à situação do clube minhoto na classificação da Liga NOS, na qual soma apenas seis pontos após a 9.ª jornada."Sobre o jogo é uma pena, e até aproveitei o final para fazer algumas experiências", começou por afirmar o treinador, antes de fazer uma análise mais detalhada: "Estamos a trabalhar há três semanas, e nem o Manchester United teve tantas oportunidades frente ao Benfica. Não estou a dizer que o Benfica não é um justo vencedor, mas falhar tantas oportunidade e perder com dois penalties custa um pouco. Ainda por cima no segundo há falta sobre o Amilton, mas não foi marcada."Acresentando que foi um jogo "bem disputado", o Lito Vidigal ainda lamentou alguns erros. "A minha equipa alternou momentos brilhantes com erros primários. Estamos numa posição difícil, mas com trabalho vamos ficar na primeira liga", acrescentou o técnico do Aves em declarações à SportTV, onde ainda deu os parabéns a Quim pelo recorde batido