A contratação do clínico espanhol vem preencher um cargo que estava vago desde a saída de João Paulo Almeida, a 30 de junho do ano passado. O português, que também era o responsável pela Clínica Benfica, deixou o emblema da águia ao cabo de 13 anos. Desde o final da última temporada, Bento Leitão continuou a acompanhar a equipa de futebol em permanência. Na recente entrevista à CMTV, Luís Filipe Vieira deixou claro que a chegada de Lluís Til não implica a saída de qualquer elemento do departamento médico. "Nenhum sai. Não há nenhum problema no departamento médico. O Benfica foi buscar uma pessoa para acrescentar ao que temos. O João Paulo Almeida estava no Benfica, houve um acordo e saiu. E agora fomos buscar este. É verdade que andámos algum tempo em negociações para aquilo que pretendíamos", clarificou o presidente do clube da Luz.