Questionado por uma fã se Negan é ou não o vilão mais sexy entre todos aqueles que já enfrentou no decorrer da série, Rick levou a plateia ao rubro. "Vou matá-lo de forma bastante sexy", afirmou, rendido ao público português: "Adoro Lisboa!" Ele que quando leu pela primeira vez o guião da temporada de estreia ficou algo chateado com o agente por achar que faltava algo. "Ainda bem que aceitei, não estou nada arrependido", referiu. Os milhões de espectadores em todo o Mundo concordam. "Chorámos de verdade nesta cena", revelou Norman Reedus, provocando uma reação irónica do vilão que gera paixões apesar da brutalidade com que esmaga cabeças com a famosa Lucille. "É um estranho caso de amor. O Rick tem o Daryl, eu tenho a Lucille", afirmou Jeffrey Dean Morgan, o temível Negan, que na realidade leva uma vida pacata numa quinta. "O 'The Walking Dead' não é uma série televisiva, vai muito além disso. É diferente de tudo aquilo que já foi feito antes pois nada se compara em termos de interação com o público e fãs. Adoro tratar mal estes tipos", vincou, virando-se para os colegas de elenco antes de fazer uma confissão. "Sempre fui fã da banda desenhada e, quando o meu agente me ligou a dizer que me queriam convidar para entrar na série, disse logo que só podia ser para interpretar o papel do Negan", revelou.Quanto a Greg Nicotero, o cérebro por trás de todo o universo da série, admitiu estar fascinado com a receção em Lisboa. "Vocês são inacreditáveis!", frisou, admitindo que nem sequer pensa no dia em que o "The Walking Dead" termine. "É estranho pensar nisso agora. Adoramos todos trabalhar nesta série com uma história espantosa sobre o humanismo, a esperança e a sobrevivência. Já está garantida a oitava temporada e as supresas vão continuar", afirmou, prometendo mais zombies alternativos como aquele que Rick matou na sucata num dos últimos episódios.Questionado por uma fã se Negan é ou não o vilão mais sexy entre todos aqueles que já enfrentou no decorrer da série, Rick levou a plateia ao rubro. "Vou matá-lo de forma bastante sexy", afirmou, rendido ao público português: "Adoro Lisboa!" Ele que quando leu pela primeira vez o guião da temporada de estreia ficou algo chateado com o agente por achar que faltava algo. "Ainda bem que aceitei, não estou nada arrependido", referiu. Os milhões de espectadores em todo o Mundo concordam.

Os fãs portugueses do "The Walking Dead" tiveram esta quarta-feira um dia especial com a presença, em Lisboa, de três dos atores principais da série que já vai na sétima temporada e continua a prender todas as semanas milhões de espectadores em todo o planeta. Andrew Lincoln, Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan (Rick, Daryl e o vilão Negan para os seguidores da trama pós apocalíptica), acompanhados pelo produtor executivo, Greg Nicotero, provocaram o caos na Avenida da Liberdade devido à afluência de milhares de pessoas ao Teatro Tivoli BBVA em busca de um autógrafo ou fotografia. Norman Reedus deu nas vistas ao usar um cachecol do Benfica que lhe foi oferecido por um fã, gesto que Andrew Lincoln ainda imitou durante breves segundos.Perante uma plateia lotada, Vasco Palmeirim conduziu um painel de perguntas aos atores, que responderam sempre com boa disposição. "É muito difícil ser Rick Grimes, mas não queria ser ninguém diferente. As pessoas em todo o Mundo gostam de me ver sofrer, se calhar devo continuar", afirmou o inglês Andrew Norton, que destacou o bom ambiente entre todo o elenco. "Somos os tipos mais felizes do Mundo e fiz aqui alguns dos melhores amigos da minha vida", sublinhou, surgindo no ecran gigante o abraço emocionado aquando do reencontro entre as personagens Rick e Daryl.

