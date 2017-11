Luís Bernardo diz este sábado ao 'Expresso', num trabalho sobre o papel e o protagonismo dos diretores de comunicação, que no Benfica "há a lucidez de fazer uma autocrítica em determinadas situações" e nesse sentido reconhece que o tweet sobre Artur Soares Dias "foi pouco feliz"."Ainda recentemente houve um tweet pouco feliz da nossa parte, que indiretamente afetou um árbitro que é respeitado pela sua honestidade e integridade, que foi o caso do Artur Soares Dias".No referido tweet, o Benfica escreveu: "É oficial o regresso das arbitragens do Apito Dourado às Antas: expulsões perdoadas ao FC Porto, expulsão inventada contra o Portimonense, sete minutos de descontos sem explicação. A total impunidade perante as ameaças e coação compensa."

Autor: Sandra Lucas Simões