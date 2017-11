Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, assegurou esta segunda-feira que o facto da BTV começar hoje a evelar "os nomes do novo Apito Dourado" não é uma resposta ao chamado "caso dos emails"."Esta não é uma resposta aos emails. O Benfica deu a resposta conveniente e adequada nas instâncias próprias. Não podemos responder da mesma forma que o FC Porto devassou. O que é muito claro é que aquilo tudo [emails] espremido é uma mão cheia de nada. Disponibilizámo-nos para dar toda a informação necessária, as autoridades tiveram acesso a toda a informação. O Benfica está muito tranquilo. Este é o momento de nós divulgarmos o que já está também nas mãos das instâncias judiciais", afirmou à BTV.