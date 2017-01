O lateral-direito Luís Felipe, que estava cedido pelo Benfica aos brasileiros do Oeste, é reforço do V. Setúbal até 2019. O jogador, de 25 anos, desvinculou-se das águias e chega ao Bonfim a título definitivo, juntando-se a João Carvalho, oriundo da equipa B do Benfica, na lista de reforços de janeiro.Formado no Palmeiras, o jogador, que chegou ao Seixal em 2014, nunca se conseguiu impor no Benfica, acabando nos anos seguintes por ser emprestado a emblemas brasileiros: Joinville, Paysandu, Rio Claro e, mais recentemente, Oeste. Com a aquisição de Luís Felipe, o Vitória garante mais uma opção para o lado direito da defesa, posição em que a equipa ficou desfalcada, após a saída de André Geraldes.Amanhã, pelas 10h30, tanto o lateral Luís Felipe como o médio João Carvalho realizam o primeiro treino no Estádio do Bonfim às ordens de José Couceiro, que hoje, após o triunfo (1-0) de ontem sobre o Benfica, concedeu o dia de folga ao plantel.

Autor: Ricardo Lopes Pereira