Vieira fez um resumo positivo deste período, reforçando que para além do sucesso desportivo há a destacar também o património do clube após investimentos de vária ordem.



"O balanço destes 14 anos, mais três, com Manuel Vilarinho, todos juntos temos feito um trabalho extraordinário, do qual nos devemos sentir bastante orgulhosos. E não é só na vertente desportiva mas também infra-estruturas, vertente social, em todas as áreas... Hoje em dia é um clube do qual nos sentimos bastante orgulhosos. Não só como clube, mas tudo o que temos feito. Por vezes, teremos dias menos bons, porque vivemos da vitórias, mas tudo o que se vê no Bebnfica, em toda a organização que é o Benfica, um dos contributos bastante grandes foi ter a coragem de profissionalizar o Benfica. O Benfica está preparado para a próxima década. É um ativo bastante grande. Todos nós, com esta visão, estamos a construir um Benfica que ainda não está… Todos os benfiquistas devem sentir orgulho, e Portugal também, pela marca que têm, um clube que é e aquilo que representa em termos internacionais", vincou.

No âmbito do 14.º aniversário do Estádio da Luz - um período que coincide praticamente com o tempo que leva à frente do Benfica -, Luís Filipe Vieira foi questionado pela BTV sobre os 768 títulos (20 dos quais no futebol profissional) conquistados nos seus vários mandatos em todas as modalidades, sublinhando que o clube vai continuar nessa senda de triunfos mas que... já deveria ter mais."Não, não surpreendem, e acho que devíamos ter mais alguns. Alguns ficaram pelo caminho. Teriamos obrigação de os ter conquistado. É um número com bastante relevo. Isso deve-se aos nossos profissionais, não é só futebol. Vivemos mais intensamente o futebol, mas qualquer título é vivido de forma intensa. No seu global contam para este universo do Benfica. É mesmo um orgulho e felicidade enormes, mas não representam para mim mas para toda a família benfiquista. Ainda temos um tempo para conquistar muitos mais. E de certeza que vamos lá chegar", disse o presidente dos tetracampeões nacionais.