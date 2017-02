Na ressaca de mais uma derrota para o campeonato, diante do V. Setúbal, Luís Filipe Vieira voltou a marcar presença no centro de estágio do Benfica, no Seixal, mas para ‘apadrinhar’ a apresentação dos dois reforços garantidos nos derradeiros dias do mercado de inverno: Filipe Augusto e Pedro Pereira. O presidente do clube da Luz deu a conhecer o espaço à dupla e posou para a fotografia com ambos, tendo sido uma espécie de cicerone. Ora, Record sabe que Luís Filipe Vieira, mesmo estando no Seixal, não terá tido uma grande conversa com o plantel.Vieira vai mantendo a proximidade com Rui Vitória, naturalmente, mas entendeu que não deveria intervir junto do grupo depois do desaire com os sadinos.