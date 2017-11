Continuar a ler

As ambições encarnadas, deixou claro o dirigente, continuam intactas. "Temos uma estratégia, um caminho bem definido que não vai ser alterado à menor contrariedade. Sabemos para onde queremos ir, não vivemos do momento nem do desespero. Quando terminamos um projeto, já estamos a pensar em muitos outros."



Tudo em aberto



Na terra onde Diogo Gonçalves, uma das novas coqueluches da formação, tem raízes, Vieira, de 68 anos, fez apelo à união. "Temos tudo em aberto e é por esse caminho que vamos seguindo. Nada está perdido e precisamos da vossa ajuda para chegar ao penta."



No exato momento em que os sinos da basílica de Castro Verde faziam soar as sete badaladas, Luís Filipe Vieira surgiu nas imediações dos paços do concelho daquela vila alentejana, onde ontem à noite inaugurou mais uma Casa do Benfica. É esta pontualidade que o presidente do emblema da águia quer manter na corrida ao título de campeão. Recusando atirar a toalha ao chão, reafirmou o objetivo de chegar ao penta. "O campeonato ainda está na primeira parte", observou.A derrota em Moscovo, na passada quarta-feira, e consequente eliminação das provas da UEFA fazem parte do passado. "Não é esta ou aquela derrota que nos desmotivará. Gostávamos de ganhar sempre, mas sabemos que às vezes não é possível, é assim no desporto como na vida", sublinhou Vieira, já no jantar, na Escola Secundária de Castro Verde, perante mais de 200 convivas.

