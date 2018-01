Continuar a ler

Esta operação, denominada "Lex", foi realizada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e decorreu no âmbito de um inquérito que corre termos no Supremo Tribunal de Justiça, coadjuvado pelo Departamento Central Investigação e Ação Penal.Um comunicado da Polícia Judiciária adianta que durante a operação foram realizadas trinta e três buscas, sendo vinte domiciliárias, três a escritórios de advogados, sete a empresas e três a postos de trabalho. Benfica confirmou ao final da manhã a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária, sem especificar o local, mas assinalou que a investigação em curso "não tem por objeto" o clube."O Sport Lisboa e Benfica confirma a realização de buscas no âmbito de uma investigação que não tem por objeto o clube e que se encontra em segredo de justiça", indica a nota publicada no sítio oficial na Internet.Por defender que a investigação e as buscas que estão a ser realizadas pela PJ não têm como alvo o clube, o Benfica considerou "totalmente especulativas" todas as interpretações que envolvam o seu nome neste processoA Polícia Judiciária realizou buscas na SAD do Benfica e na casa do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, no âmbito da operação "Rota do Atlântico". A notícia foi avançada bem cedo pela revista ' Sábado ', com a CMTV a mostrar o momento em que os inspectores entraram no Estádio da Luz.A operação da Polícia Judiciária inclui também buscas à casa e gabinete do juiz desembargador Rui Rangel, à casa da sua ex-mulher, Fátima Galante, e às residências do advogado José Sousa Martins e do seu filho.