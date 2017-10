Por ocasião do 14.º aniversário da sua primeira eleição como presidente do Benfica - que praticamente coincide com a inauguração do novo Estádio da Luz -, Luís Filipe Vieira formulou, para além de um balanço deste período à frente do clube, o desejo de que o Seixal venha a ser a base da equipa principal. E que tal permita a reconstrução do grande Benfica europeu."O que foi feito já está. Os desafios que estão pela frente irão dar-me mais gozo. Toda a gente deverá saber que é o Seixal. É dali que vão nascer os futuros craques do Benfica. Alguns deles nasceram lá e saíram, outros estão na primeira equipa. O trabalho que estamos a fazer é bastante profundo, o Benfica criar uma equipa com identidade própria, génese do Benfica. É obrigatório fazer-se esse trabalho. O Benfica tem obrigação de reter os seus jovens e não os deixar sair até termos a alegria de conquistar um titulo nacional com jovens nossos. É possível, um objetivo que todos os benfiquistas devem ter. Acarinhar e concretizar este sonho. Voltar aos anos em que formávamos jogadores e eramos campeões. Retê-los o máximo de tempo possível, independentemente das condições que têm fora. Temos obrigações de acompanhar essas condições, ser um grande da Europa novamente com estes jovens", disse o presidente dos tetracampeões à BTV.