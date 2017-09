Luís Filipe Vieira e Nuno Gomes vão reunir nos próximos dias para conversarem sobre o futuro do agora ex-diretor da formação do Benfica. Recorde-se que o antigo avançado, de 41 anos, deixou o cargo no Seixal para dar lugar a Pedro Mil-Homens, o novo homem forte da formação que também vai dirigir os destinos do novo colégio dos encarnados.

Antes de abraçar o desafio como diretor do Caixa Futebol Campus, em 2015, Nuno Gomes era o responsável pelas relações internacionais dos encarnados. Ora, uma das possibilidades, como Record avançou, seria voltar a ocupar este cargo, mas a solução não agradou ao antigo internacional português, que também recusou, como escrevemos, tornar-se braço direito de Mil-Homens.

Continuar a ler