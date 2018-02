Luís Filipe Vieira foi ouvido no DIAP, onde chegou por volta das 14 horas acompanhado pelo advogado. Em causa estarão as acusações que fez a propósito do jogo entre o Deportivo das Aves e o Benfica.Na entrevista à BTV, Luís Filipe Vieira explicou os motivos da confusão no final do encontro, quando um grupo de adeptos - que as autoridades não conseguiram identificar, na altura, se estavam ligados aos encarnados ou não - entrou dentro de um bar e causou os caos."Já me assaltaram a casa duas vezes, aquele acidente com aqueles paralelos no capot do carro. Agora, a prova mais flagrante foi o que nos fizeram em Aves. Tínhamos quatro capangas identificados, Super Dragões, a ameaçar o Paulo [Gonçalves]. Aquilo no final não foi nenhum adepto do Benfica, foi aquela tropa toda. Disse à GNR que o meu carro ia à frente do carro do Benfica. Este clima de medo, de intimidação vai continuar. Não vamos ter medo deles, mas todos sabem que o desespero é grande", lamentou o presidente encarnado."Nas Aves tinhamos quatro capangas identificados, Super Dragões, a ameçar o Paulo Gonçalves", disse Vieira na altura.