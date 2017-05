Continuar a ler



Após elogiar a autarquia lisboeta "pela ambição de querer ser capital europeia do desporto, em 2021" e, de certa forma, colocar o clube à disposição do município para a concretização deste objetivo - "Como clube da cidade e do mundo procura contribuir para a afirmação da cidade e de Portugal." -, o presidente do clube da Luz recordou "outros títulos" conquistados "nas modadlidades" durante o fim de semana.





"É essa ambição e compromisso de todos que quero saudar e agradecer.Foram grandes e estão na história do Benfica. É o que acontece quando cada um faz o seu trabalho em prol de um grupo ou objectivo", sublinhou Luís Filipe Vieira, não esquecendo o papel dos benfiquistas e o seu apoio na concretização do ambicionado tetra.



"Sempre que o Benfica jogou em casa, tivemos a maior concentração de cidadãos em Lisboa. Sempre que jogou fora, foi como se etivesse em casa. Benfiquistas, o tetra fica-nos bem. É o resultado do trabalho profissonal de quem foi mais regular, competente e discreto, para construir um ambiente de afimação do futebol português. O tetra reflete a aposta que fizemos neste 16 anos de credibilização", concluiu o líder encarnado.

"A partir daí procurar as vitórias e conquistas que honrem a nossa história. O Benfica nasceu grande, cresceu grande e afirma-se cada vez maior. Fazemos história com memória, com presente e com os olhos no futuro. O Benfica é uma força da natureza. Foi bonita a festa no Marquês e por todo o mundo, pela alegria e cor que tornam o Benfica uma referência global", recordou Vieira, não esquecendo uma palavra de 'agradecimento' aos dois principais rivais."Quero elogiar os adversários pela exigência que colocaram neste campeonato, mas este tetra já ninguém nos tira", disparou o presidente do Benfica, partindo desta ideia para uma outra, óbvia: "Significa que trabalhámos bem pelo quarto ano consecutivo. Não é um campeonatro qualquer, é o histórico tetra, nunca antes alcançado."