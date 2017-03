Luís Filipe Vieira considera que o Benfica é uma referência e que se encontra bem à frente de Sporting e FC Porto em vários aspetos. Na entrevista concedida à CM TV, o presidente das águias afirmou mesmo que os rivais só têm de copiar as águias."Tenho a noção que no dia em que deixar o Benfica deixarei uma grande empresa, uma fábrica que será uma grande referência na Europa e acho que é possível sonharmos em ser novamente campeões europeus. Os que foram vendidos ajudam os outros a vender. Hélder Costa foi vendido por 15 milhões e pagámos 10 por cento de comissão à Gestifute. Estamos 10 anos à frente da concorrência, têm que copiar o que fazemos. Deixem-nos estar sentados que eles não precisam de trabalhar, só têm de copiar o que nós fazemos. Tenho a noção exata do nosso caminho. Eles fazem depois umas contas muito bonitas. Mas nós assumimos que temos um passivo", atirou o líder encarnado.