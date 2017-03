Luís Filipe Vieira assistiu na última quarta-feira ao encontro entre Monaco e Manchester City, em que a formação comandada por Leonardo Jardim assegurou a qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao vencer por 3-1. O presidente dos encarnados já havia presenciado o desafio da 1ª mão, no Estádio Cidade de Manchester, jogo realizado a 21 de fevereiro e do qual o conjunto de Pep Guardiola saiu vencedor (5-3).

A presença de Vieira, de 67 anos, no Louis II explica-se pelas boas relações que o Benfica tem com o Monaco, mas também com o Manchester City. Nos últimos anos, o clube do Principado contratou algumas das pérolas formadas no Seixal, nomeadamente Bernardo Silva e Ivan Cavaleiro, por quem pagou, no total, 30,75 milhões de euros.

Além disso, o Monaco tem um jogador que está na mira das águias: Gil Dias, extremo português de 20 anos que está cedido ao Rio Ave. Vieira terá aproveitado para desenvolver contactos e dar andamento a este dossiê. O Manchester City, por seu turno, tem negociado com os encarnados por Ederson, por quem já conseguiu um acordo de cavalheiros tendo em vista a contratação do guarda-redes.

Autor: Filipe Pedras