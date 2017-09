O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, esteve ontem no centro de estágio do Seixal de forma a manifestar a sua total confiança no trabalho que está ser desenvolvido. O líder das águias já tinha estado junto de toda a estrutura do futebol profissional na sexta-feira, antes da partida da equipa para o Porto.A razão que levou o dirigente do clube encarnado a não viajado com o grupo passa pela suspensão de 67 dias que lhe foi aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Enquanto a penalização estiver em vigor, Luís Filipe Vieira não integrará a comitiva nas deslocações.

Autores: Pedro Ponte e Vanda Cipriano