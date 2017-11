Na entrevista à BTV, Luís Filipe Vieira explicou qual é o cariz da sua relação com os jogadores do plantel de futebol do Benfica."Tenho uma proximidade muito grande. Convivem comigo diariamente, sabem que vou sempre ao balneário quando o jogo começa e quando acaba. Nas horas difíceis sou o primeiro. Há situações, coisas menos boas, sou logo o primeiro a estar com eles e tento alavancar as coisas. Aliás, nesta casa, quando há um resultado menos bom, parece que está tudo em causa", disse o presidente encarnado.