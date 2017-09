Foi num tom poucas vezes visto e explosivo, a concluir uma assembleia geral do Benfica explosiva, que Luís Filipe Vieira falou aos sócios, defendendo-se das acusações no que respeita aos negócios e alegada influência de Jorge Mendes no clube encarnado. O presidente das águias recorreu mesmo ao vernáculo em várias situações."Em relação a Jorge Mendes, deixem-me dizer algo importante. Que eu saiba, dentro do Benfica pode ter um ou outro miúdo da formação e tem... querem ouvir ou não? Não tem um c... de um jogador, ca...! Não tem um jogador! O Benfica acorda o preço do jogador, ele tem 10 por cento de comissão. [Sobre a transferência de Ederson]. O Manchester City esteve agora a pagar 15 milhões em dois meses. Não há um clube que compre um jogador a pronto. Mendes é parceiro do Benfica. Gerimos bem o Benfica", explicou Vieira aos sócios.