O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai marcar presença nas Caldas da Rainha, esta sexta-feira, para a inauguração da nova Casa do Benfica. O líder dos encarnados terá a companhia do vice-presidente Domingos Almeida Lima e ainda de José Augusto e Stefan Schwarz.O evento arranca às 19 horas com a receção da comitiva do Benfica na Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Fernando Ferreira, edil da cidade, será o responsável por esta receção. Meia hora depois, Vieira inaugura a nova Casa do Benfica na companhia do presidente desta, Hugo Feliciano.

Autor: Pedro Ponte