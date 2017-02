Luís Filipe Vieira e António Salvador presentes em ação solidária

Luís Filipe Vieira e António Salvador marcaram presença, este domingo, na Junta de Freguesia de Espinho-Braga, numa iniciativa de cariz solidário, que consistiu na apresentação do projeto da obra de construção da casa sonhada pelos jovens Pedro e Gino Oliveira, de 16 e 10 anos, respetivamente, que perderam os pais numa explosão de gás, em 2015, na habitação onde residiam.Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, representou a Fundação Benfica e lembrou que o futebol tem um papel a desempenhar na sociedade, para além do lazer. "Como o António [Salvador] disse e bem, o futebol tem coisas muito positivas. Esta é uma delas, ser solidário. Mais importante do que as palavras, é nos fazermos as coisas. Mais importante é estes jovens terem casa, devidamente mobilidada, e que possam desenvolver-se e serem felizes. Contem com o Benfica e com os amigos que estão aqui. Falando da Fundação Benfica e do seu papel, ela está atenta e neste caso esteve bastante atenta. É um orgulho muito grande", referiu o líder das águias na cerimónia.Já o homólogo do Sp. Braga, António Salvador, lembrou que a situação acabou por tocá-lo de forma muito particular: "Sou desta freguesia e senti bastante o que aconteceu a estas crianças. O futebol hoje mostra bem o que pode ajudar e ser solidário. O Sp. Braga ja tinha contribuído ao longo destes dois anos e hoje estamos aqui, junto com a Fundação Benfica, que teve esta ação juntamente com a Prozis. O futebol pode ajudar outras pessoas e entidades."

Autor: Pedro Ponte