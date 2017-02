Cosme Damião vai ser a 'estrela' do aniversário do Benfica

Cosme Damião vai ser a 'estrela' do aniversário do Benfica

Luís Filipe Vieira citou Cosme Damião, fundador do Benfica, como um exemplo a seguir e como inspiração para o plantel na conquista do inédito tetracampeonato. Esta terça-feira, na inauguração do monumento com a imagem do fundador, colocado na rotunda sul da Avenida Machado Santos - junto à garagem do Estádio da Luz -, o presidente dos encarnados falou ainda de um novo ponto turístico nas imediações do ninho das águias."Saúdo os familiares de Cosme, símbolo maior de humildade, determinação e benfiquismo. (...) Cosme Damião deve sentir orgulho do enorme clube que formou. Esta rotunda fica agora mais bonita e com maior dignidade. Sendo o Benfica uma marca global, o território em que estamos é hoje um ponto turístico, depois do Estádio da Luz e da estátua de Eusébio. Agradeço ao povo de Lisboa pela iniciativa [n.d.r.: através do orçamento participativo] que honra a memória como instituição. É uma boa inspiração para o trabalho diário que realizamos, para a conquista do tetra e para as vitórias que queremos concretizar. Com a mesma determinação e humildade que tinha Cosme Damião, continuamos a trabalhar para ter resultados", afirmou Vieira, no discurso durante a inauguração do monumento, que acontece no dia do 113.º aniversário do Benfica."Nascemos do povo, e é o povo que também nos reconhece. É ele que alimenta a nossa história de glórias e nos suporta com o seu apoio. Foi ele que esteve na origem do Sport Lisboa e Benfica. 113 anos depois, nada melhor do que nos reunirmos para homenagear uma figura maior do clube, Cosme Damião. O monumento que hoje inauguramos é um ato de memória e de reconhecimento da importância de Cosme Damião como fundador do Benfica", rematou o líder benfiquista.