Continuar a ler

Recebido na Câmara Municipal de Castro Verde, Vieira lembrou que a contestação surge igualmente pelo facto de o clube estar habituado a vencer: "Também tem a ver com a carga de termos ganho muito nos últimos anos. No entanto, não podemos ganhar sempre."



"O que se construiu com muito esforço até agora não pode ser colocado em causa por um resultado ou por uma fase menos positiva. No Benfica, trabalha-se muito. Sabemos assumir as nossas conquistas, mas também os nossos insucessos. É assumindo sem desculpas que evoluímos, que melhoramos", rematou. Recebido na Câmara Municipal de Castro Verde, Vieira lembrou que a contestação surge igualmente pelo facto de o clube estar habituado a vencer: "Também tem a ver com a carga de termos ganho muito nos últimos anos. No entanto, não podemos ganhar sempre.""O que se construiu com muito esforço até agora não pode ser colocado em causa por um resultado ou por uma fase menos positiva. No Benfica, trabalha-se muito. Sabemos assumir as nossas conquistas, mas também os nossos insucessos. É assumindo sem desculpas que evoluímos, que melhoramos", rematou.

Luís Filipe Vieira manifestou confiança na equipa do Benfica, apesar da prematura eliminação europeia das águias e da distância de 5 pontos para o líder FC Porto à entrada para a 12.ª jornada do campeonato"Temos tudo em aberto e é por esse caminho que vamos seguindo. Nada está perdido e precisamos da vossa ajuda para chegar ao penta", vincou o presidente do Benfica, garantindo: "Não há caos algum no Benfica. Somos um clube bem preparado, talvez o único clube em Portugal que tem uma visão para o futuro."