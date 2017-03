Luís Filipe Vieira 'piscou o olho' a uma futura liga europeia na entrevista concedida à CMTV . O presidente do Benfica abordou o tema, dizendo ser de interesse para debate entre os emblemas lusos."Esse tema deve preocupar muito o futebol português, parece que estamos todos distraídos", frisou o presidente dos encarnados.O líder das águias afirmou mesmo que o clube já prepara um cenário destes: "Se me disserem que há dois clubes que poderão entrar nela... Se o Benfica olha para isso com clareza? Sim, está a trabalhar afincadamente".

Autores: Luís Miroto Simões e João Socorro Viegas