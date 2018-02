Continuar a ler

No decurso desta semana, o meu nome tem sido associado a um processo judicial que tem alimentado as mais diversas especulações, algumas já desmentidas, sobre factos respeitantes à minha vida pessoal e enquanto Presidente do Sport Lisboa e Benfica.Afirmo, de forma peremptória, que estou de consciência totalmente tranquila. Não pratiquei qualquer ilícito que me possa ser imputado. É, aliás, com enorme estupefacçãoque vejo o meu nome associado a este processo.Nunca, ao longo dos meus sucessivos mandatos como dirigente e Presidente do Sport Lisboa e Benfica, confundi ou misturei a minha vida pessoal e profissional com a instituição Sport Lisboa e Benfica.As minhas origens nunca estarão em causa. Sou o mesmo de sempre que chegou ao Benfica, há 18 anos. Agora com mais cabelos brancos.Confio na Justiça. Espero e exijo dela a pronta reposição e esclarecimento da verdade, para o qual manifesto a minha total disponibilidade.Quero transmitir a todos os meus amigos, a todos os benfiquistas e aos portugueses em geral que nada temo e que estou tranquilo porque estou seguro da minha conduta em todos os domínios da minha vida.Por último, reafirmo que serei intransigente e determinado na defesa do prestígio, imagem e futuro do Sport Lisboa e Benfica.