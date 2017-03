Luís Filipe Vieira garantiu esta quarta-feira que Rui Vitória vai renovar contrato com o Benfica. O presidente das águias quer, de resto, que o treinador fique por muitos anos."Há um projeto que temos, ele está muito identificado com o projeto e logicamente que é para continuar", referiu o dirigente na entrevista à CMTV Vieira recordou ainda o caso de Luisão, que apenas ainda não assinou. Com o técnico, a situação será semelhante: "Ninguém hesitou. É como o Luisão: ainda não assinou mas sabe que renovou. O Rui ainda não assinou, mas sabe que vai renovar".

Autores: Luís Miroto Simões e João Socorro Viegas