(em atualização)

No arranque das celebrações do 113.º aniversário do Benfica, Luís Filipe Vieira sublinhou que os encarnados são uma "referência global que suscita a curiosidade de meio mundo" e que, sob a sua tutela, assim "continuará a ser"."Estamos apostados em fazer ainda mais história, com a conquista do tetra. Continuamos a recuperar a confiança e a construir o futuro. Continuamos a apostar na formação, dinámizamos a rede de 290 casas do Benfica em Portugal e no estrangeiro, vamos ampliar as infraestruturas do Seixal, criar o centro de alto rendimento, lançar a Benfica Rádio e continuar a aproveitar todas as oportunidades para fazer o Benfica cada vez maior. O Benfica ganhador que todos nós merecemos, um clube com alma e coração. Uma gestão à Benfica, com mais resultados e menos conversa, com a atitude à Benfica que dá tudo em campo, que respeita e exige respeito pelo trabalho realizado", afirmou no presidente dos encarnados este sábado antes da entrega dos anéis de platina aos sócios com mais de 75 anos de ligação ao clube e de alguns emblemas de dedicação a associados.

Autor: Sofia Lobato