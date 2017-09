Luís Filipe Vieira rejeita ideia de crise no Benfica

É aqui que vai nascer a mais recente obra do Benfica

O Benfica soma três jogos sem vencer, mas isso parece não preocupar Luís Filipe Vieira. O presidente das águias mostra-se tranquilo e acredita que a equipa tem armas suficientes para voltar à rota dos títulos, tal como sucedeu nas épocas anteriores."A crise é vossa", afirmou, quando confrontado pelos jornalistas pelos maus resultados dos últimos encontros e afirmou ter "total confiança no plantel".Vieira falou à margem da apresentação do Centro de Alto Rendimento que a equipa da Luz se preparar para construir, em Oeiras, e também abordou a situação de Rui Vitória ao leme do plantel. E foi perentório quanto a esta questão: "Merece-me total confiança".

Autor: João Soares Ribeiro