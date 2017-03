Luís Filipe Vieira afirmou esta segunda-feira que o tricampeonato já faz parte do passado do Benfica , apontando agora ao novo objetivo das águias."Agradecer à Liga a entrega deste maravilhoso prémio que é o tricampeonato e dizer que é algo que já é do passado, já passou. Estamos neste momento concentrados no próximo, queremos o tetra, é esse o objetivo de todos os benfiquistas e é por isso que vamos lutar", referiu o presidente dos encarnados, na cerimónia de entrega do troféu relativo à conquista dos três campeonatos consecutivos no museu Cosme Damião, onde marcou presença o presidente da Liga Pedro Proença Vieira deu, naturalmente, as boas-vindas ao troféu, mas reforçou a ideia de que o foco já está na próxima meta: "Não quer dizer que este não seja bem-vindo, mas não pensem as pessoas que estamos eufóricos por receber a taça hoje, nada disso. A nossa concentração hoje é a conquista do tetra".

Autor: Luís Miroto Simões