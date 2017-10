O presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, seguirá hoje com a equipa rumo a Manchester, demonstrando também o seu apoio ao grupo nesta fase menos positiva. O responsável máximo, que amanhã vê completarem-se 14 anos da sua primeira eleição para a liderança dos destinos das águias, acompanha então a comitiva que parte de Lisboa em voo charter, pelas 9h30.De resto, pelas 17h30, Rui Vitória fará o lançamento do jogo com os red devils já em Old Trafford, palco de um treino de adaptação meia hora depois – os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. José Mourinho falará aos jornalistas no centro de estágio dos ingleses, pelas 14 horas.