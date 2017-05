Luís Filipe Vieira apoia a introdução do vídeo-árbitro (VAR) já a partir da próxima temporada mas alertou para o facto de os erros continuarem a existir mesmo com esta tecnologia, ao mesmo tempo que manifestou esperança que as desculpas dos rivais acabem e que haja maior reconhecimento do que o Benfica tem feito."De acordo com tudo o que tenho presenciado, penso que para nós, no Benfica, com toda a honestidade, para quem vai perseguir o penta, espero que as pessoas passem a dar mais valor à estrutura e organização do Benfica e acabem as desculpas. Não tenho dúvidas que somos, neste momento, os mais competentes", afirmou o presidente das águias à SIC Notícias, acrescentando: "Há todas as condições para que o video-árbitro acabe com toda esta contestação. Independentemente de, num ou outro caso, haver sempre polémica. O video-árbitro vai ajudar muito mas não vai resolver tudo. Vão sempre haver erros num jogo de futebol.Vieira pediu igualmente uma "atitude positiva" da parte de todos os agentes do futebol nacional após a introdução do VAR: "Se assim for, estão criadas as condições para acabar com as polémicas constantes que têm prejudicado muito o futebol, muitas vezes na tentativa de encobrir os erros."

Autor: Valter Marques