O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, Luís Nazaré, não marcará hoje presença na reunião ordinária para apreciar e votar o relatório de gestão e as contas de 2016/17. O responsável já é atualmente presidente da mesa da assembleia da freguesia de Alvalade e está agora em plena campanha eleitoral pela recandidatura (exerce desde 2013) com o emblema do Partido Socialista.

Uma vez que considera este período incompatível com o exercício das suas funções no clube da Luz, solicitou escusa até às eleições autárquicas. A render hoje Luís Nazaré estará o seu ‘vice’, Virgílio Duque Vieira.

Autores: Filipe Pedras e Pedro Ponte