Antes da partida, quando se dirigia para o banco, Luisão parou para abraçar Thierry Graça, guarda-redes de 22 anos que passou pelo Benfica entre 2013 e 2015 – e que chegou a treinar-se com o plantel principal.No final, o guardião do Estoril foi ao centro do terreno trocar algumas palavras com Nélson Semedo, com quem partilha raízes cabo-verdianas.