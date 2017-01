No mercado em busca de um defesa central tendo em vista o arranque da temporada de 2017 da Major League Soccer, o Orlando City tem sentido algumas dificuldades para conseguir cumprir esse objetivo e, este domingo, o portal norte-americano 'The Mane Land' decidiu dar uma 'ajudinha', aconselhando três nomes potenciais, entre eles o benfiquista Luisão (os outros são Dedryck Boyata e Gonzalo Jara)."Olhando para os donos e para a direção do Orlando City, uma opção brasileira nunca deve ser descartada. Então, por que não o capitão do Benfica? Aos 35 anos, está já há 13 temporadas nas águias e poderá estar à procura de um novo destino com o aproximar da sua despedida", escreve o referido site, que enaltece a "presença física, experiência e atitude" como um ponto positivo na possível aquisição do brasileiro, ainda que considere que a sua avançada idade o torna uma "solução para poucos anos".Recorde-se que o Benfica e o Orlando City têm estabelecido um protocolo de cooperação, que no passado fez Rafael Ramos e Estrela rumar aos Estados Unidos. O primeiro, aliás, ainda anda pela MLS, ao passo que o segundo passou sem deixar grande marca.

Autor: Fábio Lima