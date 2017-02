Luisão completou ontem 36 anos e teve, naturalmente, direito a bolo no balneário para assinalar a ocasião especial. Também nas redes sociais, foram vários os companheiros a deixar mensagens ao defesa-central, como André Almeida ou Salvio, por exemplo. "Parabéns, capitas", atirou o internacional português, enquanto o argentino foi mais extenso: "Muitos anos a partilhar a mesma paixão. Parabéns capitão! Vamos por muitos mais! Juntos!".



Hoje, assim seja confirmado, como se espera, o 500º jogo do internacional brasileiro, o Benfica fará uma ‘cerimónia’ interna, até por ser dia de jogo e a concentração estar inteiramente no Borussia Dormund. No entanto, a partir de amanhã os encarnados têm previsto dar mais ênfase público a esta marca do camisola 4, sendo então feita a devida homenagem àquele que é também o jogador encarnado com mais jogos nas provas europeias.

Autor: Filipe Pedras