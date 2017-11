Luisão garante que a equipa do Benfica está somente concentrada no futebol e tudo o que sejam 'ruídos' do dia a dia não passam disso mesmo. Em entrevista ao 'Expresso', o central brasileiro garante que nada perturba a concentração dos encarnados."Ficamos a saber desses episódios [caso dos emails ou bate-boca entre dirigentes] pelo que sai nos jornais. O nosso foco é só o futebol, mas Portugal é um país pequeno e se vais na rua ouves comentários. Procuro não dar muita atenção, no caso dos emails por exemplo: confio muito no nosso presidente", afirmou o capitão das águias.E prosseguiu, analisando a utilização do videoárbitro: "Dentro de campo pensamos só no futebol, porque o campeonato português tem árbitros muito inteligentes. Agora têm mais este auxílio e acho que temps de ter um pouquinho de paciência porque estamos ainda em testes, é o primeiro ano. (...) Estamos em 2017, não tem como não concordar com as tecnologias que chegam. Senão vamos ficar para trás".