Desta forma, e confirmando-se a renovação de contrato agora avançada por Record, o Girafa até está em condições de destronar Nené, que lidera esta lista com alguma vantagem.



A cumprir a sua 14ª temporada na Luz, Luisão já revelou a sua satisfação por continuar a afirmar-se como um símbolo dos clubes do clube encarnado. O brasileiro chegou a Portugal no verão de 2003, por indicação do espanhol Camacho, e estreou-se no dia 14 de setembro de 2003, num jogo com Belenenses (3-3). Desta forma, e confirmando-se a renovação de contrato agora avançada por Record, o Girafa até está em condições de destronar Nené, que lidera esta lista com alguma vantagem.

Caso jogue hoje e volte a ser utilizado domingo – se o Benfica chegar à final da Taça CTT – ou na segunda-feira para a Liga NOS, Luisão vai atingir mais um marco na história do clube encarnado: igualará Humberto Coelho em número de jogos oficiais disputados de águia ao peito.Aos 35 anos, o capitão já é o quinto futebolista com mais jogos disputados na história do clube encarnado, após já ter batido a marca de Shéu na presente temporada (o atual secretário-técnico regista 487). À partida, tudo indica que os números do atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) serão ultrapassados a curto prazo e, não está descartada a possibilidade de o internacional canarinho ainda ultrapassar Coluna neste capítulo específico. Tudo vai depender da campanha que os tricampeões nacionais ainda possam realizar na Champions e Taça de Portugal até ao final da presente temporada.