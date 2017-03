Parabéns garotada, orgulho em vcs!!! Continuem com o mesmo querer e humildade sempre #uefayouthleague Uma publicação compartilhada por Luisão (@luisao4oficial) em Mar 7, 2017 às 11:43 PST

A equipa sénior do Benfica está em Dortmund , enquanto os juniores estão em Moscovo, mas esses milhares de quilómetros que separam as duas formações não impediram Luisão de, enquanto capitão, deixar uma mensagem de felicitações aos mais novos, que esta terça-feira asseguraram o apuramento para a 'final four' da Liga Jovem da UEFA . Agora, pensarão os juniores, é a vez dos mais velhos lhes seguirem o exemplo e também assegurarem o apuramento para a próxima ronda da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima