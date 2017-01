Luisão surge esta quinta-feira em destaque no site da UEFA, organismo que tutela o futebol europeu, pelo facto de ser o 3.º jogador brasileiro com mais presenças em partidas das competições europeias, ou seja, na Liga dos Campeões e na Liga Europa/Taça UEFA.O capitão do Benfica, de 35 anos, soma 121 jogos (63 na Liga dos Campeões e 58 na Liga Europa), sendo superado, apenas, por Roberto Carlos e Dani Alves. No top, apenas Luisão e Dida, antigo guarda-redes do AC Milan, realizaram todas as partidas por um único clube.Recorde-se que Luisão estreou-se pelo Benfica nas provas europeias no dia 24 de setembro de 2003, frente aos belgas do La Louvière. O jogo terminaria empatado 1-1.

Autor: Pedro Ponte