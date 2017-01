Orgulho enorme em estar presente na homenagem ao Rei Eusebio e ao Grande Capitão Coluna. O futuro constrói-se honrando sempre o passado. Uma foto publicada por Luisão (@luisao4oficial) em Jan 19, 2017 às 1:55 PST

Capitão dos encarnados, Luisão foi simbolicamente chamado também à, que decorreu no final de tarde desta quinta-feira, na Assembleia da República. O defesa-central mostrou-se orgulhoso pelo facto."O futebol é incrível. Consegue unir pessoas, diferentes pensamentos, e esta é a realização de um sonho. Desde que cheguei aqui sonho em participar em noites como esta", atirou o internacional brasileiro, em declarações à BTV."Sinto-me honrado e é uma grande responsabilidade. Já vivi grandes momentos aqui, mas quando se trata de homenagens a Eusébio e Coluna, são grandes momentos. Fazer parte desta homenagem é um motivo de satisfação enorme. Isto mostra o que representa o Benfica, a grandeza do clube e o que representa no País", disparou.

Autor: Filipe Pedras