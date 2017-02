Numa indústria cada vez mais global, em que as transferências se sucedem a um ritmo alucinante, ainda há jogadores que conseguem manter-se fiéis aos clubes por mais de uma dúzia de anos. São cada vez menos, é certo, mas em Portugal há um desses exemplos – o defesa-central do Benfica, Luisão, que está na Luz há 13 épocas e meia.

Segundo as contas do CIES (sigla inglesa do Centro Internacional de Estudos Desportivos, com sede em Neuchâtel, na Suíça), o campeão da fidelidade a um clube é o avançado italiano Francesco Totti, que desde 1993 veste a camisola da Roma. São já 24 épocas e meia consecutivas, e na lista dos dez mais e é o único avançado.

Girafa na elite Luisão, de 36 anos, é o único jogador a atuar em Portugal que entra na lista dos mais fiéis entre todos os clubes das seis principais ligas europeias (além da portuguesa, a inglesa, alemã, francesa, italiana e espanhola). O benfiquista empata na nona posição com outros três jogadores que também estão ligados consecutivamente aos mesmos clubes desde 2003/04 (Xabi Prieto, da Real Sociedad, David Garcia, do Las Palmas, e Loïc Perrin, do St. Étienne). Atrás de Totti está outro defesa-central, o inglês John Terry, que defende as cores do Chelsea há 18 épocas e meia, estando o terceiro lugar repartido por Nicolas Seube, médio do Caen, e Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus.

Autor: José Carlos Freitas