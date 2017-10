Na próxima jornada da Liga dos Campeões é a vez do Benfica visitar o terreno do Man. United e Rui Vitória já sabe que terá mais uma dor de cabeça para resolver, pois não poderá contar com o castigado Luisão. O capitão viu o segundo cartão amarelo na reta final do encontro e vai ficar de fora da próxima partida, tal como André Almeida, que cumprirá o segundo jogo de castigo, após o vermelho direto em Basileia.Assim, o técnico das águias terá de encontrar uma alternativa para um dos jogadores mais utilizados nesta fase da temporada e que ontem, no momento em que abandonava o terreno de jogo, foi bastante aplaudido por adeptos benfiquistas... e não só.Luisão não escondeu a revolta pela decisão do árbitro Félix Zwayer e manifestou o desagrado junto do quarto árbitro Jozef Kliment, ao mesmo tempo que saía debaixo de um coro de aplausos, inclusive de José Mourinho, no banco de suplentes adversário. Refira-se que, já na antevisão ao encontro de ontem, o Special One havia tecido vários elogios ao capitão da equipa da Luz pela vasta carreira sempre com a mesma camisola. Agora, não o terá como adversário em Old Trafford.