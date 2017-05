Continuar a ler

O central brasileiro vê este último encontro da temporada como uma recompensa pelo esforço ao longo do ano: "Costumo olhar para o jogo da Taça de Portugal como um prémio que vem coroar o sacrifício de toda uma temporada, muitas vezes no nosso caso jogando quarta e domingo, trabalhando sempre. Chegar ao último jogo para coroar tudo isso. Eu olho dessa maneira".Benfica e V. Guimarães disputam o troféu no domingo, a partir das 17h15.