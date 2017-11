Luisão abordou um trajeto de 14 anos ao serviço do Benfica numa entrevista ao 'Expresso' que estará nas bancas no sábado. O capitão do Benfica, que é igualmente o futebolista com mais títulos (20) da história das águias , recordou a influência que tiveram alguns dos treinadores que passaram neste período pelo Estádio da Luz, nomeadamente Jorge Jesus, que agora orienta o rival Sporting."Costumo destacar o Quique [Flores], que quando chegou aqui trouxe algumas ideias mais evoluídas, na maneira como a defesa se posiciona; e depois o treinador com quem ficámos mais tempo, o Jorge Jesus, que chegou no momento certo para a minha carreira crescer. Não escondo isso de ninguém. Ajudou-me muito na questão do posicionamento", contou o central das águias àquele semanário.