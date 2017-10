O Benfica venceu ontem o Feirense, mas nem por isso os quase 50 mil adeptos nas bancadas mostraram-se satisfeitos com a performance da equipa. Logo ao intervalo, espaço aos assobios iniciais da noite, com Luisão a ser um dos primeiros a recolher em passada larga rumo ao túnel de acesso aos balneários. Mais tarde, aquando da substituição de Salvio (61’), o capitão puxou pela primeira vez dos galões e, ouvindo a reação negativa – aliada ao desapontamento do argentino – foi a correr dar apoio ao extremo, pedindo à massa associativa que desse alento ao camisola 18 e à equipa.

Nesse momento, diga-se, também Jonas fez questão de se deslocar até Salvio para lhe dar uma palavra de incentivo. Foi, contudo, no final que o capitão se manifestou de forma mais expressiva para com a reação das bancadas da Luz. Assim que Luís Godinho apitou para o final da partida, os assobios tornaram a ouvir-se um pouco por todo o estádio e Luisão, que estava perto da linha lateral oposta aos bancos de suplentes, apressou-se a abrir os braços, como que pedindo mais paciência aos adeptos, principalmente depois de a equipa ter somado mais três pontos na Liga. Nem por isso, todavia, os apupos deixaram de ser audíveis e o defesa-central acabou por juntar-se aos restantes companheiros no centro do relvado para agradecer o apoio ao longo da partida, fazendo sempre questão de pedir aplausos... em vez de assobios.

Autores: Miguel Amaro e Pedro Ponte