Continuar a ler

Sem dar crédito aos rótulos que se procuram colar a quem é titular, Luisão esclareceu que "jogar mais dois anos" significa "estar à disposição do clube".Aos 36 anos e quase a completar a 14.ª temporada de águia ao peito, aquele que é o único estrangeiro com mais de 500 jogos pelo Benfica, numa galeria que inclui, ainda, Coluna, Veloso e Nené, foi desafiado a escolher dois momentos neste longo percurso.Sem hesitações, elegeu o título de campeão em 2005, o primeiro que conquistou no Benfica, e o tetracampeonato, inédito na história do clube. Recuando no tempo, lembrou que a conquista de há 12 anos foi especial porque "o clube não vinha a ganhar há alguns anos". Mais: "Também tive a felicidade de marcar um golo ao Sporting que deu a possibilidade de sermos campeões."Já a recente consagração tem outra explicação: "O primeiro tetra da história do clube."Em contagem decrescente para a final da Taça de Portugal - primeiro troféu que conquistou em Portugal, logo na época de estreia -, Luisão confia que a conquista de um troféu europeu pelo Benfica "vai acontecer naturalmente". "Tenho a certeza de que esse dia vai chegar", arriscou qem já disputou duas finais da Liga Europa.