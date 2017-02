Luisão e as suas "relações"... com o Benfica e a mulher

A troca de prendas entre Luisão e Vieira

Luisão foi, esta quarta-feira, homenageado pelo Benfica pelos 500 jogos ao serviço do clube. Na Sala dos Campeões Europeus, no piso 1 do Estádio da Luz, o capitão das águias deixou vários agradecimentos por este longo trajeto mas um, em particular, para o presidente Luís Filipe Vieira."Jogar é muito mais fácil [risos]. Ao longo destes 14 anos, o Benfica fez parte da minha vida. Ao entrar por aquela sala e ver tantas pessoas que me ajudaram, tantos craques, fez-me sentir um abençoado, profissonal e pessoalmente. Há 14 anos começou essa relação com o Benfica e com a minha esposa. O benfica dá-me alegrias, conquistas privilégios. A minha esposa dá-me carinho e duas filhas lindas. Gostaria de agradecer a Deus e todos os adeptos e companheiros, aos treinadores que passaram pela minha carreira e funcionários", começou por dizer o central encarnado."Estou muito grato, queria agradecer ao Rui Costa, que está ali, e principalmente ao nosso presidente, que me foi buscar ao brasil ainda menino. Fiz 500 jogos mas se não fosse o senhor se calhar ao final do primeiro já tinha ido embora...", contou.

Autor: João Socorro Viegas