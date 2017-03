Luisão é um dos jogadores mais bem pagos do plantel encarnado e está no teto salarial definido pela SAD. Entendendo a sua situação e também o facto de o Benfica estar a lutar para reduzir a massa salarial, o jogador aceitou renovar sem aumento, ficando com o mesmo salário até final de junho de 2018.Porém, e comojá escreveu, o futebolista ainda pode sair no final da presente temporada se aparecer uma proposta salarial igual ou superior a 2,5 milhões de euros anuais líquidos, numa ligação válida por dois anos – e que, naturalmente, interesse ao brasileiro e às águias. É este, aliás, o entendimento entre o experiente jogador, que cumpre a 14.ª temporada no Benfica, e Luís Filipe Vieira. Caso cumpra o contrato até final, e até se vier posteriormente a renová-lo, Luisão pode baixar ligeiramente o seu ordenado.

Autores: Filipe Pedras e Vanda Cipriano