Ola John cumpriu apenas três presenças pelo Wolverhampton na primeira parte da época e deve mudar de ares, rumando a Espanha para jogar no Deportivo . A transferência para La Liga foi comentada por Luisinho, jogador da formação do Corunha que partilhou o balneário com o internacional holandês no Benfica."Joguei com o Ola John no Benfica. É um grande jogador que vai trazer muita qualidade. É um extremo desequilibrador e muito rápido", reiterou em declarações à Radio Galega esta quarta-feira. Também Juanfran diz conhecer bem o futebolista novamente cedido pelas águias."Disputei um amigável pelo Real Madrid frente ao Benfica com o Ola John. Era rapidíssimo. Acredito que se sairá tão bem aqui quanto o Babel", disse o lateral formado nos blancos.

Autor: Flávio Miguel Silva